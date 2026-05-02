تكنولوجيا: هاتف Realme C100 في طريقه إلى أوروبا ببطارية أصغر من النسخة الأصلية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت Realme هاتف C100 في بعض أسواق آسيا خلال الفترة الماضية، وبدأت الشركة حاليًا في طرحه داخل أوروبا بأسعار تبدأ من 269 يورو لنسخة 128 جيجابايت، وتصل إلى 299 يورو لنسخة 256 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجابايت.

ويتوفر الهاتف بلونين هما الأخضر والأرجواني، مع اختلاف ملحوظ في سعة البطارية مقارنة بالنسخة الآسيوية، حيث تأتي النسخة الأوروبية ببطارية سعتها 6,600 مللي أمبير بدلًا من 7,000 مللي أمبير.

ومن ناحية المواصفات، يحتفظ الهاتف بباقي العتاد نفسه، إذ يأتي بشاشة LCD قياس 6.8 بوصة بدقة 720×1570 ومعدل تحديث 144 هرتز، وسطوع يصل إلى 900 نتس. كما يعمل بمعالج MediaTek Dimensity 6300، ويضم كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

وعلى مستوى النظام، يعمل الهاتف بنظام Android 16 مع واجهة Realme UI 7.0، بينما تدعم البطارية حتى 1,600 دورة شحن قبل أن تنخفض كفاءتها إلى أقل من 80%.

وفيما يتعلق بالمتانة، حصل الهاتف على تصنيف D في مقاومة السقوط، وتصنيف C في سهولة الإصلاح وفق معايير الاتحاد الأوروبي.

