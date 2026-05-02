تكنولوجيا: نتائج AnTuTu لشهر أبريل: iQOO تتصدر قائمة أقوى الهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت منصة AnTuTu مع بداية كل شهر تصنيفاتها الخاصة بالأجهزة الأكثر أداءً خلال الشهر السابق، حيث كشفت نتائج شهر أبريل عن الهواتف والأجهزة اللوحية الأقوى من حيث متوسط الأداء داخل الصين.

وبالانتقال إلى فئة الهواتف الرائدة، تصدّر هاتف iQOO 15 Ultra القائمة، يليه iQOO 15 ثم RedMagic 11 Pro+. كما جاءت هواتف Realme GT 8 Pro وOppo Find X9 Ultra وOnePlus Ace 6 Ultra وHonor Magic8 Pro وHonor Magic8 وvivo X300 Ultra في المراتب التالية، بينما حلّ OnePlus 15T في المركز العاشر.

ومن اللافت أن 9 هواتف من أصل 10 تعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، بينما اعتمد جهاز واحد فقط وهو OnePlus Ace 6 Ultra على معالج Dimensity 9500، ما يشير إلى تفوق واضح لمعالجات Qualcomm في اختبارات الأداء هذا العام وفق نتائج AnTuTu.



أما في فئة الهواتف المتوسطة، فقد تصدّر iQOO Z11 القائمة، تلاه Honor Power2 ثم Oppo K15 Pro، بينما توزعت بقية المراتب بين سلسلة Reno15 وRedmi Turbo 5 وRealme Neo7 SE وغيرها.

كما هيمنت معالجات MediaTek من سلسلة Dimensity 8000 بشكل كامل على هذه الفئة دون أي وجود لمعالجات كوالكوم ضمن المراكز العشرة الأولى.

وفي فئة الأجهزة اللوحية، جاء vivo Pad6 Pro في المركز الأول، يليه Lenovo Legion Tab Y700 (Gen 5)، ثم Oppo Pad 5 Pro، حيث اعتمدت معظم هذه الأجهزة على Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع حضور محدود لمعالجات أخرى مثل Snapdragon 8 Elite وDimensity 9500.

وبذلك تعكس نتائج أبريل استمرار المنافسة القوية بين الشركات، مع تفوق واضح لمعالجات Snapdragon في الفئة الرائدة مقابل هيمنة MediaTek في الفئة المتوسطة.

