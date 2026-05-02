سمية الخشاب تنتقد تعذيب الحيوانات في الشوارع وتطالب بعقوبات رادعة

أعربت الفنانة سمية الخشاب عن استيائها الشديد من تزايد حالات ما وصفتها بـ”تعذيب الحيوانات” في الشوارع، خاصة الكلاب والقطط، مؤكدة رفضها التام لهذه الممارسات التي وصفتها بغير الإنسانية.

وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: «تعذيب الكلاب والقطط في الشوارع کتر قوي مبقاش في رحمة.. مش كلام معقول يكونوا »بني آدمين«، أتمنى يكون في عقاب رادع».

وأضافت أنها لا ترى مبررًا لهذه الأفعال، وأن من يرتكبها لا يمكن وصفه بالإنسان، مطالبة بضرورة فرض عقوبات صارمة ورادعة على كل من يثبت تورطه فى تعذيب الحيوانات، لحمايتها والحد من هذه الظاهرة.

وكانت حرصت الفنانة سمية الخشاب، على تهنئة جمهورها ومتابعيها والمسيحيين المصريين بعيد الميلاد المجيد.

ونشرت سمية الخشاب، عبر حسابها بـ«إنستجرام»: «كل عام وأنتم طيبين أحبائى ويا رب تكون سنة البركة والفرحة والصحة والأمان لنا جميعا آمين».

