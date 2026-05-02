انت الان تتابع خبر الشيباني: دعوة الزيدي لزيارة واشنطن وإعادة شحنات الدولار هي خطوات عملية لدعم العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الشيباني في بيان، "يمثل تكليف علي الزيدي برئاسة مجلس الوزراء خطوة مهمة في مسار تعزيز الاستقرار السياسي، وقد أعقب ذلك توافق دولي وإقليمي وترحيب واسع يعكس دعماً واضحاً لهذه المرحلة".واضاف "إن دعوته لزيارة واشنطن، إلى جانب إعادة شحنات الدولار، تعكس خطوات عملية لدعم العراق في المجال الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي والثقة بالاقتصاد الوطني، فضلاً عن ترسيخ موقع العراق وقراره السياسي في المنطقة".

وتابع "كما أن تعزيز الشراكات مع الدول المجاورة يشكل أولوية أساسية، خصوصاً في معالجة الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها ملف المياه مع الجانب التركي، بما يضمن حماية المصالح الوطنية وتحقيق توازن واستقرار مستدام".

