انت الان تتابع خبر الزيدي يعلن الحداد الرسمي في البلاد لثلاثة أيام إثر رحيل المرجع الشيخ الفياض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - جاء ذلك في بيان تعزية رسمي أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، نعى فيه الفقيد، مؤكداً أن "ساحة البحث والاجتهاد والعلوم الإسلامية فقدت عَلماً من أعلام الفقه، ومرجعاً ترك بصمة واضحة على مستوى الفكر والتدريس".نص بيان التعزية:بسم الله الرحمن الرحيم{إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}

"ببالغ الأسى والحزن، نتقدم بخالص العزاء إلى مقام المرجعية الدينية العليا، وأبناء شعبنا العراقي الكريم، وعموم المسلمين في أنحاء العالم، برحيل المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض (قدس سرّه الشريف).

وبهذا الفقد الأليم، فقدت ساحة البحث والاجتهاد والعلوم الإسلامية عَلماً من أعلام الفقه، ومرجعاً ترك بصمة واضحة على مستوى الفكر والتدريس، وإسهاماً بارزاً في إعلاء شأن المكانة الكبيرة للحوزة العلمية الشريفة في النجف الأشرف على النهج المحمدي الأعظم، ومدرسة آل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم)، مثلما لا ننسى خطواته في التقريب بين أطياف المسلمين كافة، ونُصرة القضايا العادلة للعالم العربي والإسلامي.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيد الكبير بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهله ومحبّيه الصبر والسلوان.

وبهذه المناسبة الأليمة نعلن الحداد الرسمي في البلاد لمدة ثلاثة أيام".

