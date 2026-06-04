انت الان تتابع خبر تحالف العزم ينعى المرجع الديني الشيخ محمد إسحاق الفياض والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر البيان: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة المرجع الديني سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض، بعد مسيرة علمية ودينية طويلة في خدمة الإسلام والحوزة العلمية في النجف الأشرف".



وأضاف التحالف في بيانه: "وبهذا المصاب الأليم، نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى مراجع الدين والعلماء وطلبة الحوزات العلمية وذوي الفقيد ومحبيه، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان".

