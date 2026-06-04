شكرا لقرائتكم خبر معرض الوحي يوثق قصة نزول الوحي بعروض مرئية وتجارب معرفية تثري رحلة ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل معرض الوحي في حي حراء الثقافي بمكة المكرمة استقطاب أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن والزوار من مختلف دول العالم، مقدما تجربة معرفية وإيمانية متكاملة تسلط الضوء على قصة نزول الوحي على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -، من خلال منظومة متطورة من العروض المرئية والتقنيات التفاعلية والمحتوى التثقيفي الذي يوثق واحدة من أعظم المحطات في التاريخ الإسلامي.

ويأخذ المعرض زواره في رحلة استثنائية تبدأ بالتعريف بالمكانة التاريخية لغار حراء وجبل النور، مرورا بالأحداث التي سبقت نزول الوحي، وصولا إلى اللحظة التي نزل فيها جبريل عليه السلام على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -، حاملا أولى آيات القرآن الكريم، في مشهد معرفي يجمع بين الدقة التاريخية والعرض التقني الحديث.

ويعتمد المعرض على أحدث الوسائل السمعية والبصرية لتقديم محتوى تفاعلي يثري تجربة الزائر، إذ تتكامل الشاشات الرقمية والمؤثرات البصرية والعروض التوضيحية لإبراز تفاصيل المرحلة التي شهدت بداية الرسالة الإسلامية، بما يساعد الزوار على استيعاب الأبعاد التاريخية والدينية لتلك اللحظات المفصلية التي غيرت مسار البشرية.

ويضم المعرض عددا من الأقسام والأركان المتخصصة التي تستعرض السيرة النبوية بأسلوب معاصر، وتعرف الزوار بأهمية غار حراء ومكانته في وجدان المسلمين، إلى جانب تقديم معلومات موثقة عن البيئة المكية آنذاك، والأحداث المرتبطة ببداية نزول القرآن الكريم، بما يسهم في تعميق المعرفة بالسيرة النبوية وتعزيز الوعي بتاريخ الإسلام.

ويشكل المحتوى التثقيفي المقدم داخل المعرض رافدا معرفيا مهما للزوار، إذ يتيح معلومات تاريخية موثقة بعدة لغات عالمية؛ مما يمنح ضيوف الرحمن من مختلف الثقافات واللغات فرصة التعرف على قصة الوحي وفهم دلالاتها الحضارية والإنسانية، ضمن تجربة تعليمية تجمع بين المعرفة والمتعة. ويتيح المعرض للزوار فرصة التفاعل مع محتوياته عبر تقنيات رقمية حديثة تسهم في تبسيط المعلومات وعرضها بصورة مبتكرة، بما يعزز أثر الرسالة التوعوية والثقافية التي يقدمها، ويجعل من زيارته محطة معرفية مهمة ضمن برامج زيارة مكة المكرمة. ويأتي معرض الوحي ضمن منظومة المشروعات الثقافية والمعرفية التي يحتضنها حي حراء الثقافي، والهادفة إلى إبراز الإرث الإسلامي والتاريخي لمكة المكرمة، وتقديم تجارب نوعية تثري رحلة ضيوف الرحمن، وتسهم في تعريفهم بالمواقع المرتبطة بالسيرة النبوية والتاريخ الإسلامي بأساليب حديثة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في العرض المتحفي والتثقيفي.

ويحظى المعرض بإقبال متزايد خلال موسم الحج، إذ يمثل وجهة ثقافية ومعرفية مميزة للحجاج الراغبين في التعرف على تفاصيل بداية الرسالة الإسلامية واستحضار المشاهد التاريخية المرتبطة بنزول الوحي، في تجربة تجمع بين البعدين الإيماني والمعرفي، وتترك أثرا عميقا في نفوس الزوار، بما يعزز من ثراء رحلتهم الدينية والثقافية في مكة المكرمة.