شكرا لقرائتكم خبر تخصيص مساحة بحي جاكس لمشجعي كأس العالم FIFA 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة بينالي الدرعية عن تخصيص مساحة في حي جاكس بالدرعية للجماهير الرياضية لمشاهدة مباريات كأس العالم 2026 FIFA، التي ستقام خلال الفترة من 10 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

وتتسع المساحة التي تحمل اسم «كوكاكولا فان زون»، ضمن شراكة بين المؤسسة والشركة، لأكثر من 1,000 مشجع في كل مباراة وزعت على صالتين مخصصتين للمشاهدة، مجهزة بشاشات LED بمواصفات سينمائية، إلى جانب برنامج ترفيهي غني يمتد من الساعة 6:00 مساء حتى 4:00 صباحا في أيام المباريات.

وسيتمكن الزوار من مشاهدة جميع مباريات المنتخب السعودي، إلى جانب مباريات المنتخبات العالمية، والعربية والخليجية، في مختلف الأدوار، وصولا إلى المباراة النهائية.