طرق لحرق الدهون والتخلص من الكرش بحسب شكل الخصر

بيروت - نادين محمد - يحتوي جسم المرأة على نسبة من الدهون أعلى من تلك الموجودة في جسم الرجل. وهذا ما يظهر عادة في الجزء الأوسط من أجسامهنّ وخصوصاً في منطقة الخصر. فكيف يمكن خسارة الوزن بحسب شكل هذه المنطقة من الجسم؟

الشكل 1

لا تكتسبين الوزن الزائد بسرعة لأن جسمك يتمتع بعملية أيض ناشطة. لذا تتناولين الطعام بالكمية التي تريدين. إلا أن الدهون تتجمع في منطقة الكرش لديك. كما أن كتلتك العضلية ضعيفة.

فإذا أردت أن تتخلصي من الكرش وتكتسبي الكتلة العضلية ننصحك بأن تمارسي التمارين الرياضية التي تساعد على ذلك مثل تمارين المقاومة.

كذلك ركّزي على الأطعمة التي تحتوي على الدهون الجيدة مثل الأفوكادو والمكسرات النيئة وعلى النشويات. وتناولي من 25 إلى 30 غ من البروتينات خلال كل وجبة.

وتجنبّي الأكل خلال الفترة الفاصلة بين الوجبات.

وصفة سحرية: تناولي إحدى هذه الوجبات الخفيفة الحارقة للدهون إذا شعرت بالجوع بين الوجبات:

15 حبة لوز مع تفاحة أو ثمرة موز مع ملعقتين وسط من زبدة الفستق أو جرزة غير مطهوة مع 30 غ من بوريه الحمص أو حبتيّ فاكهة موسمية أو ملعقتي طعام من بذور الكوسى المشوية مع حبة برتقال.

الشكل 2

إذا كان هذا شكل خصرك فهو يعني أنك تكتسبين الوزن وتخسرينه بسرعة. كما أنّ الجزء الأوسط من جسمك يتسم بالطول فيما أطرافك قصيرة.

ولكي تحافظي على رشاقتك وعلى وزن مستقر، مارسي التمارين التي تحتاج إلى السرعة والقوة مثل الركض السريع. فهذا يساعدك على حرق الدهون وعلى تكوين الكتلة العضلية بطريقة صحية.

ومن المفيد أيضاً أن تمارسي تمارين اليوغا والبيلاتس. كذلك اختاري الأطعمة التي تحتوي على الدهون الجيدة وعلى النشويات. وإذا رغبت في تناول وجبة خفيفة، اشربي كوباً من الشاي أو القهوة.

وصفة سحرية: اتبعي هذا البرنامج لمدة أسبوع:

الإثنين والأربعاء والجمعة: الفطور: كوب من بذور الشوفان مع كوب من حليب الصويا، قبضة من اللوز النيئ. الغداء: قطعة دجاج مشوية مع السبانخ المطهو. العشاء: سلطة كينوا وخضار طازجة.

الخميس والسبت: الفطور: كوب من اللبن الزبادي الطبيعي، قبضة من اللوز النيئ، ثمرة تفاح، ثمرة موز، بيضتان ملسوقتان. الغداء: طبق من التونا مع العدس وصلصة الطماطم الطبيعية. العشاء: فيليه دجاج بالكاري مع بروكولي مسلوق.

الثلثاء والأحد: الفطور: بيضة مسلوقة، قطعتان من فيليه الحبش وسلطة فواكه. الغداء: دجاج مشوي من دون جلد. العشاء: فيليه سمك مع الخضار.

الشكل 3

يختزن جسمك الدهون بسرعة ويتميّز بالامتلاء في منطقتيّ الخاصرتين والبطن. كما أنك تكتسبين الوزن خلال مدة قصيرة ولا يمكنك التحكّم بمستوى الدهون لديك خصوصاً أن عملية الأيض لديك ليست ناشطة.

لذا من الضروري أن تساعدي جسمك على حرق تلك الدهون من خلال ممارسة مختلف أنواع التمارين يومياً.

فإذا أردت أن تحفزي عملية الأيض لديك تناولي الأطعمة الغنية بالدهون الجيدة والبروتينات. لكن تجنبي النشويات لتساعدي جسمك على التحكّم بمستوى الأنسولين والسكّر في دمك. كذلك احرصي على عدم الأكل في الفترة الفاصلة بين الوجبات.

وصفة سحرية: إلجئي إلى الخيار. أضيفي قطعاً منه إلى وجبة فطورك. حضري سلطة تحتوي عليه مع القليل من عصير الليمون والفليفلة والملح أو الخل والأعشاب وزيت الزيتون.

كذلك يمكنك تناول الخيار كلما شعرت بالجوع خلال النهار.



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