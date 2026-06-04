شكرا لقرائتكم خبر ندوة ثقافية تستعرض دور الترجمة الأدبية في بناء الجسور الحضارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقيمت ندوة ثقافية بعنوان «الترجمة الأدبية وهندسة المستقبل الثقافي المتداخل»، أدارها الإعلامي أحمد العلكمي، واستضاف فيها الدكتور سامي السلمي، وذلك ضمن البرنامج الثقافي المصاحب لمشاركة المملكة العربية السعودية ضيف شرف في معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026، بحضور نخبة من المثقفين والمهتمين بالترجمة والأدب.

وتناول السلمي دور الترجمة الأدبية في إعادة تشكيل الخريطة الثقافية العالمية، بوصفها أداة تتجاوز حدود اللغة إلى نقل الوعي الإنساني والفلسفات والرؤى الحضارية بين الشعوب، مؤكدا أن الأدب المترجم لا ينقل الكلمات فحسب، بل ينقل طرائق فهم الإنسان والعالم، وما تحمله النصوص من قيم وتجارب وتصورات ثقافية عميقة.

وأشار السلمي إلى أن الترجمة الأدبية تمثل مساحة للحوار الحضاري والانفتاح على الآخر، مؤكدا أن الهوية الثقافية لا تهدد بالترجمة نفسها، بل بطريقة التلقي وضعف الثقة بالمنتج الثقافي المحلي، مبينا أن الترجمة الواعية تسهم في تعزيز الهوية من خلال التفاعل مع الثقافات المختلفة دون فقدان الخصوصية.