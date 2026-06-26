تابع الان خبر اعدام خمسة اثيوبيين في السعودية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام (القتل تعزيرا) بحق 5 أشخاص يحملون الجنسية الإثيوبية، في منطقة عسير.

جاء ذلك في بيان للداخلية السعودية، ورد فيه: “أقدم كل من علم اصفهاني حقوص نقوسا، وكبرم كلفه عرقاوي لمه، ولقصه هيلو قبر مريم دستا، وملس قبر مدين قبرو ولو، وكبرم تصفاي قدى ملس (إثيوبيي الجنسية) على الاشتراك بتهريب الحشيش المخدّر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا”.

وتابعت: “تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجناة يوم الثلاثاء 1/8/ 1448هـ الموافق 23 / 6 / 2026 م بمنطقة عسير”.

وأضافت: “وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل”.