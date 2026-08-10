أرباح أديس القابضة السعودية تتراجع إلى 128.53 مليون ريال بالربع الثاني لعام 2026

كشفت نتائج شركة أديس القابضة بالربع الثاني من عام 2026، تراجع صافي الأرباح بنسبة 31.85% مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، بسبب التعليق المؤقت لعمليات عدد من الحفارات البحرية نتيجة للصراع الإقليمي.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تراجع صافي الربح إلى 128.53 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 188.6 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن تراجع صافي الربح يعكس ذلك بشكل رئيسي أثر التعليق المؤقت لعمليات عدد من الحفارات البحرية نتيجة التوترات الإقليمية الراهنة.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 45.64% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 236.44 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 534.06 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 487.49مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 9.55%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 36.39% خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 2.15 مليار ريال مقابل 1.58 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي.

وكشفت نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2026، تراجع صافي الأرباح إلى 364.97 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 382.76 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع طفيف بلغت نسبته 4.645%.