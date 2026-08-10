سعر البتكوين (BTCUSD) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 10-08-2026

يشهد سعر البتكوين (BTCUSD) تداولات متذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار تماسك مستوى المقاومة العنيد 65,000$، ليحاول السعر من خلال هذا الأداء اكتساب زخم إيجابي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة واستئناف مكاسبه على المدى القريب، مع استمرار الدعم الفني الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50.

وفي الخلفية من ذلك يوفر المتوسط المتحرك قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استمرار سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وتبقي على فرص مواصلة التعافي قائمة، رغم التذبذب الذي يسيطر على تحركات السعر في الوقت الحالي.