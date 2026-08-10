سعر الذهب يحاول تصريف تشبعه الشرائي - توقعات اليوم – 10-08-2026

شهد سعر الذهب (GOLD) خسائر محدودة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول جني أرباح ارتفاعاته السابقة وتصريف جانب من تشبعه الشرائي الواضح على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في محاولة لالتقاط أنفاسه واستجماع قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف مكاسبه القوية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفي الخلفية من ذلك يواصل السعر تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يبقي على الدعم الفني الإيجابي ويعزز من فرص استمرار المسار الصاعد، رغم الضغوط اللحظية الناتجة عن التشبع الشرائي وتراجع الزخم مؤقتًا.