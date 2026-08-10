الاقتصاد

سعر الذهب يحاول تصريف تشبعه الشرائي - توقعات اليوم – 10-08-2026

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سعر الذهب يحاول تصريف تشبعه الشرائي - توقعات اليوم – 10-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-10 01:15 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10

شهد سعر الذهب (GOLD) خسائر محدودة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول جني أرباح ارتفاعاته السابقة وتصريف جانب من تشبعه الشرائي الواضح على مؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في محاولة لالتقاط أنفاسه واستجماع قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف مكاسبه القوية خلال الفترة القريبة المقبلة.

وفي الخلفية من ذلك يواصل السعر تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يبقي على الدعم الفني الإيجابي ويعزز من فرص استمرار المسار الصاعد، رغم الضغوط اللحظية الناتجة عن التشبع الشرائي وتراجع الزخم مؤقتًا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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