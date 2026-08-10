سعر النفط خام برنت يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 10-08-2026

صعد سعر النفط خام برنت (BRENT) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط تأثر السعر باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما منحه تلك المساحة لتحقيق مكاسبه الأخيرة مع وجود فرص لتمديدها في الفترة القريبة المقبلة، خاصة في حالة ان تمكن السعر من تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليمهد الطريق أمام الصعود.