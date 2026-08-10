الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 10-08-2026

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سعر النفط خام برنت يحاول التخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 10-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-10 02:59 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10

صعد سعر النفط خام برنت (BRENT) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط تأثر السعر باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما منحه تلك المساحة لتحقيق مكاسبه الأخيرة مع وجود فرص لتمديدها في الفترة القريبة المقبلة، خاصة في حالة ان تمكن السعر من تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليمهد الطريق أمام الصعود.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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