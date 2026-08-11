أسمنت الجنوب السعودية تقفز بأرباحها إلى 24 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2026

سجلت شركة أسمنت المنطقة الجنوبية (أسمنت الجنوب) قفزة بصافي الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، في ظل ارتفاع الإيرادات الناتج عن زيادة كمية المبيعات، وانخفاض التكلفة.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الثلاثاء، ارتفاع صافي الربح إلى 24 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح لم تتجاوز 3 ملايين ريال بالربع الثاني من العام الماضي، بارتفاع نسبته 700%.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات الناتج عن ارتفاع كمية المبيعات، انخفاض تكلفة المبيعات وانخفاض المصروفات العمومية والإدارية.

وعلى أساس ربع سنوي، تحولت الشركة للربحية مقارنة بصافي خسائر بلغ 4 ملايين ريال في الربع السابق.

وأظهرت نتائج الشركة ارتفاع الربح التشغيلي إلى 32 مليون ريال بالربع الثاني من عام 2026، مقابل أرباح تشغيلية بلغت 12 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 166.67%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 3.08% في الربع الثاني من العام الحالي، إلى 201 مليون ريال، مقارنة بـ 195 مليون ريال، بالربع الثاني من العام الماضي.

وعلى صعيد نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2025، ارتفع صافي الأرباح إلى 20 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 19 مليون ريال بالنصف الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 5.26%.