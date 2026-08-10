أرباح السعودية للنقل الجماعي تصعد 86.26% في الربع الثاني لانخفاض التكلفة والمصروفات

ارتفعت أرباح الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)، بنسبة 86.26%، في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من عام 2025، في ظل انخفاض تكلفة الإيرادات ومصروفات البيع والتوزيع.

وكشفت نتائج الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، ارتفاع صافي الربح إلى 65.7 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 35.27 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى انخفاض تكلفة الإيرادات ومصروفات البيع والتوزيع، وارتفاع الحصة في أرباح شركة زميلة ومشروع مشترك، إلى جانب ارتفاع الإيرادات الأخرى ودخل التمويل، وانخفاض تكلفة التمويل.

وعلى أساس ربع سنوي، قفزت أرباح الشركة بنسبة 1129% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 5.35 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 94.36 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 64.94 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 45.29%.

وتراجع إجمالي المبيعات/الايرادات بشكل طفيف إلى 502.7 مليون ريال للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ 503.1 مليون ريال، للفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع نسبته 0.08%.

وقفزت أرباح الشركة بالنصف الأول من عام 2026، إلى 71.04 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 10.96 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 548.31%.