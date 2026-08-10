شركة “ستراتيجي” تبيع 1690 بيتكوين وتستخدم العائدات لإعادة شراء أسهم STRC

واصلت شركة “ستراتيجي”، أكبر شركة عامة مالكة للبيتكوين، تقليص جزء من حيازتها من العملة الرقمية، بعدما باعت 1690 BTC مقابل نحو 108.6 مليون دولار.

واستخدمت الشركة عائدات البيع لإعادة شراء نحو 1.15 مليون سهم من STRC، في أحدث خطوة ضمن استراتيجيتها لدعم السهم الممتاز.

وفي الوقت نفسه، باعت “ستراتيجي” نحو 6.59 مليون سهم من MSTR مقابل 653.1 مليون دولار، ما رفع احتياطياتها النقدية بالدولار إلى أكثر من 4.6 مليار دولار.

وبعد عملية البيع الأخيرة، تراجعت حيازة الشركة إلى 840,447 بيتكوين، تم شراؤها بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 63.36 مليار دولار، وبمتوسط سعر 75,385 دولار للبيتكوين.

رسالة سايلور تثير المزيد من التكهنات:

جاءت العملية بعد منشور غامض من “مايكل سايلور” على منصة X، عرض فيه سجل مشتريات “ستراتيجي” من البيتكوين مصحوبا بعبارة “Doing Business”.

وكان بعض المحللين قد اعتقدوا أن المنشور يشير إلى عودة الشركة لشراء البيتكوين بعد توقف دام نحو شهر ونصف، لكن بيانات “Lookonchain” أظهرت أن محفظة مرتبطة بـ “ستراتيجي” قامت ببيع المزيد من البيتكوين، في استمرار لنمط البيع الذي ظهر الأسبوع الماضي.

وفي المقابل، بدأت شركة “H100 Group” بالفعل جولة جديدة من التجميع، بعدما أعلنت عن شراء 2455 BTC في صفقة عززت خزينة البيتكوين الخاصة بها بشكل كبير وهو ما تطرقنا له سابقا في مقالة منفصلة في بيتكوين العرب:

وبذلك، تبدو استراتيجية الشركات تجاه البيتكوين منقسمة حاليا بين تقليص حيازاتها لدعم السيولة والأسهم ومواصلة التجميع على المدى الطويل.

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