محافظ البيتكوين الكبرى تصل إلى أعلى مستوى لها منذ 6 أشهر و90 محفظة فقط تملك أكثر من 10 آلاف بيتكوين

رغم فشل سعر البيتكوين مجددا في الحفاظ على مستوى 65 ألف دولار وعودته إلى ما دون 64 ألف، تظهر بيانات الشبكة تحول لافت في توزيع العملة بين كبار المستثمرين.

بحسب “Santiment”، ارتفع عدد المحافظ التي تمتلك 10 آلاف بيتكوين أو أكثر إلى 90 محفظة، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر، بزيادة 6 محافظ خلال آخر 8 أسابيع، أي نحو 7%.

في المقابل، تتراجع حيازات المحافظ الصغيرة، ما يشير إلى انتقال جزء من العرض تدريجيا نحو ما يُعرف بالأيدي القوية وترى “Santiment” أن هذا التحول قد يزيد احتمال حدوث حركة صعودية قوية في التقلبات المقبلة، وهو طبعا ليس أمر مضمون.

مستوى 65,400 دولار هو المفتاح:

يظل مستوى 65,400 دولار العقبة الأهم أمام البيتكوين حاليا.

يرى المحلل “Doctor Profit” أن اختراقه مرة واحدة لن يكون كافيا لتأكيد الاتجاه الصاعد، بل يحتاج السعر إلى تسجيل عدة إغلاقات أسبوعية فوقه.

وفي حال تحقق ذلك، ستكون مناطق 77-78 ألف دولار ثم 83 ألف دولار أبرز الأهداف التالية.

أما الفشل في اختراق المقاومة فقد يعيد سعر 61,500 دولار إلى دائرة الاهتمام، مع إمكانية التراجع لاحقا نحو 54 ألف دولار.

تراجع الطلب المؤسساتي:

في المقابل، تلقى الزخم المؤسساتي ضربة موجعة بعد تسجيل صناديق البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة صافي تدفقات خارجة بقيمة 144.67 مليون دولار، منهية سلسلة من خمسة أيام متتالية من التدفقات الإيجابية.

كما واصلت”ستراتيجي” بيع جزء من احتياطياتها، حيث باعت 1690 بيتكوين مقابل 108.6 مليون دولار، بالتزامن مع بيع أسهم MSTR لرفع احتياطيها النقدي إلى أكثر من 4.6 مليار دولار.

تشير الصورة الحالية إلى تناقض واضح٫ حيث أن الحيتان تواصل زيادة حيازاتها، بينما يتراجع الطلب المؤسساتي وكذا تراجع الطلب من بعض المستثمرين الصغار.

وعليه ستكون قدرة سعر البيتكوين على تجاوز 65,400 دولار العامل الأهم لتحديد الاتجاه القادم.

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