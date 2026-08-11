سعر عملة XRP يقترب من مستوى الواحد دولار مع تراجع سعر البيتكوين: التفاصيل

تراجع سوق العملات الرقمية خلال الساعات الماضية، بعدما فشل سعر البيتكوين في الحفاظ على مكاسبه فوق 65 ألف دولار، ليهبط مجددا إلى نحو 64 ألف دولار، في وقت تعرضت فيه العملات البديلة لضغوط أكبر.

وكان سعر البيتكوين قد حاول اختراق مستوى 65,400 دولار أكثر من مرة، لكنه فشل في الثبات فوقها، قبل أن يتدخل البائعون ويدفعوا السعر إلى نحو 63,800 دولار، ليستقر السعر لاحقا قرب 64 ألف دولار .

تراجعت القيمة السوقية للبيتكوين إلى أقل من 1.29 تريليون دولار، بينما بقيت هيمنته على سوق العملات الرقمية فوق 57%.

XRP يقترب من كسر مستوى الدولار الواحد:

كانت عملة XRP من أكبر الخاسرين، بعدما هبط سعر العملة إلى أدنى مستوى منذ نحو 21 شهر، مقتربا بشدة من كسر حاجز 1 دولار لأول مرة منذ نوفمبر 2024.

كما تراجع سعر الايثيريوم بنحو 2.5% إلى أقل من 1900 دولار، بينما انخفضت ADA إلى ما دون 0.19 دولار بعد خسارة تقارب 4%.

وتراجعت عملة ZEC بنحو 5% إلى أقل من 490 دولار.

في المقابل، تمكنت عملات مثل BNB وTRX وHYPE وDOGE وXMR وLINK من تسجيل مكاسب خلال الفترة نفسها، بينما ارتفعت MNT بأكثر من 6%.

بشكل عام، فقدت القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية نحو 40 مليار دولار خلال يوم واحد، لتصل إلى حوالي 2.25 تريليون دولار.

ويبقى مستوى 64 ألف دولار حاسما للبيتكوين على المدى القصير، بينما يمثل اقتراب XRP من مستوى 1 دولار اختبار مهم قد يحدد ما إذا كانت العملة ستجد دعم عند هذا المستوى أم تدخل في موجة هبوط جديدة.

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