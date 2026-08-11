هيئة "SEC" تدرس قواعد جديدة للعملات الرقمية بعد تعثر قانون "CLARITY"

تستعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لعقد اجتماع مفتوح يوم الجمعة لمناقشة مقترح قواعد جديدة تهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي مخصص لبعض عقود الاستثمار المرتبطة بالأصول الرقمية.

وتأتي الخطوة بعد فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تمرير قانون “CLARITY” قبل عطلة أغسطس، ما أثار شكوك حول إمكانية إقرار القانون خلال العام الحالي.

ومن المقرر أن يحاول الجمهوريون في مجلس الشيوخ إعادة تحريك مشروع القانون عبر تصويت إجرائي في 15 سبتمبر، لكن الخلافات حول قيود تضارب المصالح، ومكافآت العملات الرقمية المستقرة، وصلاحيات الجهات التنظيمية لا تزال قائمة.

هيئة SEC تتحرك تحسبا لفشل القانون:

يخطط “بول اتكينز” رئيس SEC الأن لوضع قواعد تنظيمية جديدة كخطة بديلة في حال فشل الكونغرس في تمرير “CLARITY”.

وكان “اتكينز” قد أشار في وقت سابق إلى أن الهيئة قادرة على معالجة جزء كبير من قضايا هيكلة سوق الأصول الرقمية من خلال القواعد التنظيمية، لكنه أكد أن صدور تشريع من الكونغرس سيكون أكثر وضوحا واستقرارا على المدى الطويل.

ويمثل تحرك هيئة SEC تطور مهم لسوق العملات الرقمية في الولايات المتحدة، خصوصا إذا استمر تعثر “CLARITY”، إذ قد تبدأ الهيئة في وضع قواعد جديدة بدل انتظار الإطار التشريعي الشامل.

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