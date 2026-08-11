تراجع البيتكوين مع خروج التدفقات من صناديق ETF وتفاقم مخاوف التضخم

تراجعت بيتكوين (BTC) إلى ما دون مستوى 64 ألف دولار خلال تعاملات الثلاثاء، مع ارتفاع أسعار النفط واستمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالجمود في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ما ضغط على شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.

كما ساهم ضعف الطلب المؤسسي في تعزيز التراجع، بعدما سجلت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (ETF) تدفقات خارجة في بداية الأسبوع يوم الاثنين، ما أضاف ضغوطاً قصيرة الأجل على أكبر عملة مشفرة وأبقى المستثمرين في حالة من الحذر.

الجمود الأمريكي-الإيراني يرفع مخاطر التضخم

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بمطالب من جانبه على شروط إيران للتوصل إلى اتفاق سلام، مطالباً طهران بدفع تعويضات عن الأشخاص الذين قُتلوا في حروب وهجمات واحتجاجات، في تصعيد لفظي من المرجح أن يعقد الجهود الرامية إلى إعادة فتح الممر المائي الحيوي، وفقاً لما أوردته رويترز.

وأدى وصول المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى طريق مسدود بشأن اتفاق سلام محتمل وإعادة فتح مضيق هرمز إلى زيادة حالة عدم اليقين الجيوسياسي، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع، في الوقت الذي تعرضت فيه الأصول عالية المخاطر، مثل بيتكوين، لضغوط.

وقد تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تجدد الضغوط التضخمية، وربما تدفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى تبني موقف أكثر تشدداً بشأن السياسة النقدية.

ووفقاً لأداة CME FedWatch، يسعّر المشاركون في السوق حالياً احتمالاً يبلغ 51.3% لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مقارنة باحتمال بلغ 44.1% يوم الجمعة.

عودة التدفقات الخارجة من صناديق ETF مع تراجع معنويات المستثمرين

بدأ الطلب المؤسسي على بيتكوين الأسبوع بصورة سلبية. وأظهرت بيانات SoSoValue أن صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة سجلت تدفقات خارجة بقيمة 144.67 مليون دولار يوم الاثنين، منهية سلسلة من التدفقات الداخلة استمرت خمسة أيام متتالية.

وفي حال استمرت هذه التدفقات الخارجة وتصاعدت خلال بقية الأسبوع، فقد تواجه بيتكوين مزيداً من الضغوط السعرية والتراجع.