شكرا لقرائتكم خبر عن البيتكوين يرتفع بفعل مشتريات فنية بعد مكاسب الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ البيتكوين على تداوله فوق مستوى 65 ألف دولار خلال تداولات اليوم الاثنين، بعدما ارتفعت بأكثر من 2% الأسبوع الماضي، مع حصول المشترين على دعم قرب المتوسط المتحرك البسيط لـ200 أسبوع.

وتشير التدفقات القوية إلى صناديق الاستثمار المتداولة الفورية إلى تجدد الطلب المؤسسي على العملة المشفرة. وفي المقابل، قد يؤثر تعثر مقترح BIP-110 لتحديث شبكة بتكوين، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط، على مسار العملة خلال الفترة المقبلة.

توترات الشرق الأوسط تبقي مشتري بتكوين في حالة حذر

لا تزال نبرة التداول في الأسواق الأوسع حذرة وسط استمرار التوترات الجيوسياسية، مع دخول الصراع بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة دبلوماسية حاسمة. ولا تزال المواجهات العسكرية المستمرة وتصاعد التوترات حول مضيق هرمز يضغطان على الأصول عالية المخاطر، ومن بينها بتكوين.

إضافة إلى ذلك، فإن الهجمات الجديدة التي شنها الحوثيون المدعومون من إيران على منشآت الطاقة السعودية يوم الأحد تدعم أسعار النفط الخام، ما يواصل تغذية مخاوف التضخم وتعزيز الرهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل خلال عام 2026، وهو ما يحد من مكاسب بتكوين.

فشل التحديث المقترح BIP-110 بعد تعدين كتلتين فقط

فشل التحديث البرمجي BIP-110 في الحصول على دعم كافٍ من معدّني بتكوين، بعدما قامت السلسلة التي تبنته بتعدين كتلتين فقط عند الارتفاع 961,632، وحصلت على دعم لا يتجاوز 2.53% من قوة التعدين، مقابل عتبة مطلوبة تبلغ 55%.

وكان مقترح تحسين بتكوين يهدف إلى تقييد إضافة البيانات غير المالية، بما في ذلك الصور والنصوص ونقوش «أوردينالز» إلى شبكة بتكوين لمدة عام.

ويرى مؤيدو المقترح، بقيادة لوك داشجر، مبتكر «بتكوين نوتس»، أن هذه المعاملات قد تؤدي إلى ازدحام الشبكة وزيادة الرسوم. في المقابل، اعتبر معارضو المقترح أنه يمثل محاولة لفرض رقابة على معاملات بتكوين المشروعة.

وكتب مايكل سايلور على منصة «إكس» يوم الأحد أن بتكوين عملت كما صُممت تماماً، مشيراً إلى أن فرع BIP-110 لم يحصل إلا على كتلتين وأصبح متأخراً بأكثر من 80 كتلة، بينما بقي نحو 99.85% من قوة التجزئة ضمن شبكة بتكوين الرئيسية.

ويبرز فشل تفعيل المقترح مدى صعوبة إدخال تغييرات مثيرة للجدل على قواعد الإجماع في شبكة بتكوين من دون الحصول على دعم واسع من المعدّنين والمجتمع الأوسع.

مؤشرات على قوة الطلب المؤسسي

تظهر مؤشرات على تحسن الطلب المؤسسي على بتكوين. وأظهرت بيانات SoSoValue أن صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبتكوين اجتذبت تدفقات بلغت 853.54 مليون دولار الأسبوع الماضي، في أعلى تدفقات أسبوعية منذ منتصف أبريل.

وإذا استمرت هذه التدفقات وتسارعت خلال الأسبوع الجاري، فقد تحصل بتكوين على مزيد من الدعم لتحقيق مكاسب إضافية.