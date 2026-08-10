الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يتقدم بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 07-08-2026

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سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يتقدم بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 07-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-10 02:44 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10

صعد سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بعد وصوله لمستوى الدعم 1.3950، هذا الدعم الذي كان هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليحاول الزوج بهذا الاداء تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.
يأتي هذا في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير.

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MO Nasa

MO Nasa

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