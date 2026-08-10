سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحافظ على زخمه الصاعد رغم التذبذب – توقعات اليوم – 10-08-2026

واصل سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تحركاته المتذبذبة في نطاق محدود والتي تميل نحو الصعود خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من سيطرة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يعيق من صعود السعر وربما يجعلنا نشهد استمرار تلك الحالة من التداولات المتذبذبة.