الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحافظ على زخمه الصاعد رغم التذبذب – توقعات اليوم – 10-08-2026

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سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يحافظ على زخمه الصاعد رغم التذبذب – توقعات اليوم – 10-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-10 03:03 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10

واصل سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تحركاته المتذبذبة في نطاق محدود والتي تميل نحو الصعود خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من سيطرة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يعيق من صعود السعر وربما يجعلنا نشهد استمرار تلك الحالة من التداولات المتذبذبة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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