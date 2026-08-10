شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النفط الخام يستقر بمنطقة مقاومة مفصلية – توقعات اليوم – 10-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-10 01:27 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10
تقدم سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعًا ببدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي، وهو ما ساعد على تحسن الزخم ودعم فرص تمديد المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة.
وفي المقابل من ذلك يلامس السعر بمكاسبه الأخيرة مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، لتصبح هذه المنطقة مقاومة مفصلية قد تحدد مسار السعر على المدى القريب، خاصة أن نجاحه في اختراقها من شأنه أن يدعم استمرار الصعود، بينما قد تؤدي إلى الحد من المكاسب الحالية في حال فشل السعر في تجاوزها.