شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الين يشهد مكاسب مبكرة حذرة – توقعات اليوم – 10-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-10 02:41 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10
صعد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب الحذرة، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير.