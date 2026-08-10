سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يحاول اختراق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 10-08-2026

تراجع قليلاً سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 0.7065، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة واستئناف مكاسبه من جديد،: كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.