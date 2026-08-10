الاقتصاد

سعر الفضة يحافظ على إيجابيته رغم تراجع الزخم اللحظي – توقعات اليوم – 10-08-2026

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سعر الفضة يحافظ على إيجابيته رغم تراجع الزخم اللحظي – توقعات اليوم – 10-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-10 01:21 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10

تراجع سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع الشرائي، ليحاول السعر تصريف جانب من هذا التشبع واكتساب زخم إيجابي قد يساعده على التعافي واستئناف الصعود من جديد.

وفي الخلفية من ذلك يواصل السعر تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استمرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وتبقي على فرص استعادة الزخم الإيجابي قائمة خلال الفترة القريبة المقبلة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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