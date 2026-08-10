سعر الفضة يحافظ على إيجابيته رغم تراجع الزخم اللحظي – توقعات اليوم – 10-08-2026

تراجع سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع الشرائي، ليحاول السعر تصريف جانب من هذا التشبع واكتساب زخم إيجابي قد يساعده على التعافي واستئناف الصعود من جديد.

وفي الخلفية من ذلك يواصل السعر تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استمرار الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وتبقي على فرص استعادة الزخم الإيجابي قائمة خلال الفترة القريبة المقبلة.