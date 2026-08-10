سعر الدولار مقابل الفرنك يتقدم بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 10-08-2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 0.8060، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، خاصة وقد جاء هذا مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما منحه قدرة أكبر على هذا الارتفاع، والذي يحاول من خلاله تعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.