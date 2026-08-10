سعر سهم سلامة (SALAMA) في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 10-08-2026

تراجع سعر سهم سلامة (SALAMA) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع السهم قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف مكاسبه من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.928 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 1.10 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد