الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الدولار في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 10-08-2026

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سعر اليورو مقابل الدولار في هدنة لالتقاط الأنفاس – توقعات اليوم – 10-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-10 01:11 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10

انخفض سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) قليلاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على إثر تماسك مستوى المقاومة العنيد 1.1555، ليحاول الزوج جني أرباح ارتفاعاته السابقة واكتساب زخم إيجابي قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وسط استمرار سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع احتفاظ السعر بتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يبقي على الدعم الفني الإيجابي.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بما يعزز من الزخم الصاعد ويدعم فرص استعادة المكاسب ومحاولة تجاوز مستوى المقاومة المحوري خلال الفترة القريبة المقبلة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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