جرير السعودية تقرر توزيع 240 مليون ريال على المساهمين عن الربع الثاني 2026

قرر مجلس إدارة شركة جرير للتسويق، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 20265م، بواقع 0.20 ريال للسهم بما يمثل 20% من القيمة الاسمية.

ووفقا لبيان الشركة على السوق السعودية "تداول" اليوم الاثنين، تبلغ قيمة التوزيعات 240 مليون ريال، يتم توزيعها على 1.2 مليار سهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاثنين 17 أغسطس، والمسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما لفتت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 26 أغسطس الحالي.

وكشفت نتائج شركة الرياض للتعمير، بالنصف الأول من عام 2026 ارتفاع صافي الأرباح إلى 489 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 414.5 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 17.97%.