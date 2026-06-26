تابع الان خبر مصر تدين بشدة محاولة استهداف السعودية وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين 18 مايو 2026، محاولة استهداف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة باستخدام طائرات مسيرة.

وأكدت مصر في بيانها على تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، وموقفها الثابت والداعم لها في مواجهة أية تهديدات تمس أمنها. كما أعربت عن دعمها المطلق لكافة ما تتخذه المملكة من تدابير وإجراءات لحماية سيادتها، وصون أمن واستقرار مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشدد البيان على التزام مصر الراسخ بأمن دول الخليج الشقيقة، باعتباره ركيزة أساسية للأمن القومي المصري وأمن واستقرار المنطقة بالكامل. وحذرت القاهرة من أن مثل هذه الانتهاكات السافرة للقانون الدولي من شأنها تعقيد المشهد الإقليمي الراهن، وتعرقل بشكل مباشر مساعي التهدئة المبذولة في المنطقة.