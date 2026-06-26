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تابع الان خبر شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بنجاح موسم الحج حصريا على الخليج 365
بيروت - نادين الأحمد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة وأصدق التبريكات إلى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، وإلى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بنجاح موسم الحج هذا العام، معربًا عن تقديره لما بذلته المملكة من جهودٍ كبيرةٍ في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وما وفرته من إمكاناتٍ وتسهيلاتٍ أسهمت في تمكين الحجاج من أداء مناسكهم في أجواءٍ يسودها الأمن والطمأنينة واليسر.
ويؤكد شيخ الأزهر أن ما شهدته المشاعر المقدسة من تنظيمٍ محكمٍ وخدماتٍ متطورةٍ يعكس حرص المملكة الدائم على رعاية الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين، سائلًا المولى -عز وجل- أن يجزي كل القائمين على تيسير خدمات الحجاج خير الجزاء، وأن يوفق مساعيهم الطيبة في خدمة ضيوف الرحمن، وأن يتقبل من الحجيج حجهم وسعيهم، وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين.