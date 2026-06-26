تابع الان خبر تركي آل الشيخ يغلق باب الفتنة: مصر والسعودية إيد واحدة للأبد حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - في رسالة حاسمة حملت أبعاداً سياسية ودبلوماسية مغلفة بالرياضة والفن، قطع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الطريق أمام كل محاولات الإثارة والوقيعة التي تستهدف العلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

​وجاءت كلمات آل الشيخ عبر صفحته الرسمية لتؤكد على عمق التلاحم التاريخي بين البلدين الشقيقين، مستنداً إلى لغة “القوة الناعمة” المشتركة التي تجسدت مؤخراً في استضافة الرياض لأهم 7 ملاكمين في العالم، وسط حضور ومشاركة مصرية وسعودية وعالمية لافتة. وتساءل المستشار بنبرة استنكارية قوية عن الجهات الخارجية التي تحاول الترويج للأكاذيب وبث الفتنة، مشدداً على أن المصير والمسار واحد بقوله: “لن نكون إلا معاً”.

​واختتم آل الشيخ رسالته بتأكيد الولاء والتقدير للقيادة السياسية في البلدين، داعياً بحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي الرسالة التي حظيت بتفاعل واسع النطاق من الجمهورين المصري والسعودي، لتبرهن مجدداً على أن العلاقات بين القاهرة والرياض تظل عصية على الاختراق.