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تابع الان خبر اقرأ البيانات السعودية تعقيبا على هجوم منتصف الليل وطاطي راسك حصريا على الخليج 365
بيروت - نادين الأحمد - نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تدوينة بعد ساعات على إعلان إيران مهاجمة أهداف في البحرين والكويت.
وقال بدر العساكر في التدوينة المنشورة على صفحته بمنصة “إكس”: “اللهم احفظ أهلنا في الكويت والبحرين.. وآمن خليجنا من كل مكروه”.
وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية “تعترض هجمات صاروخية معادية وهجمات بطائرات مسيرة تابعة للعدو”، مضيفا في بيان: “تود رئاسة الأركان العامة للجيش أن تنوه بأن أي أصوات لانفجارات، في حال سماعها، هي نتاج قيام أنظمة الدفاع الجوي باعتراض الهجمات المعادية.. يُطلب من الجميع الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة”.
كذلك، دوت صفارات الإنذار في البحرين خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، حيث دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى “التحلي بالهدوء” والبحث عن مأوى في أقرب مكان آمن.
من جهتها، أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى “سنتكوم” عن فشل موجة جديدة من الطائرات المسيرة الإيرانية في استهداف القوات الأمريكية في الكويت الليلة الماضية.
المصدر – روسيا اليوم