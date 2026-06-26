تكنولوجيا: لينوفو تطلق رسميا حاسوبها المحمول الجديد Lecoo 14 بمعالجات AMD وأسعار اقتصادية وتصميم خفيف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت لينوفو حاسوبا محمولا جديدا يحمل العلامة التجارية Lecoo في الأسواق الصينية وهو جهاز Lecoo 14 المجهز بمعالج من نوع AMD Ryzen 7 170 ولا يعتبر هذا المعالج بمثابة رقاقة APU جديدة تماما بل إنه في الواقع إعادة تسمية لمعالج Ryzen 7 6800HS الأصلي القادم من سلسلة رقاقات Rembrandt المعروفة للمستعرضين ويتميز هذا المعالج من نوع AMD APU المعتمد على بنية Zen 3+ باحتوائه على وحدة معالجة مركزية CPU ثمانية الأنوية مع وحدة معالجة رسومية مدمجة من طراز Radeon 680M وعلى الرغم من أن وحدة iGPU هذه ليست بقوة معالجات الرسوميات الأحدث Radeon 890M إلا أنها لا تزال قادرة وقوية بما يكفي لتشغيل الألعاب الخفيفة بدقة عرض تصل إلى 1080p عند خفض الإعدادات الرسومية البصرية

وياتي المعالج في حاسوب لينوفو الجديد مع ذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجا من فئة LPDDR5 RAM ومساحة تخزين داخلية بحجم 512GB من فئة SSD ويضم الجهاز من الأمام شاشة عرض بمقاس 14 inch وهي عبارة عن لوحة من نوع IPS تدعم تغطية كاملة للألوان بنسبة 100% من تدرجات sRGB ومعدل سطوع أقصى في ذروته يبلغ 300 nits مع دقة وضوح تصل إلى 2240×1400 pixels للمستعرضين ويعتبر التصميم الخفيف والنحيف للغاية لهذا الحاسب المحمول بمثابة ميزة بارزة ومميزة أخرى وكما أشارت لينوفو فإن جهاز Lecoo 14 المجهز بمعالج Ryzen 7 170 يأتي بسماكة نحيفة تبلغ 16.8mm ويصل وزنه إلى حوالي 1.15kg أي ما يعادل تقريبا 2.54lbs ليسهل حمله والتنقل به في كل مكان بكل أريحية

وتقوم بطارية بقدرة 55Wh بتزويد المكونات الداخلية للحاسوب بالطاقة اللازمة مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65W من فئة PD كما تأتي تشكيلة منافذ التوصيل في الجهاز ممتازة ومتنوعة للغاية حيث تتضمن منفذين من نوع USB 3.2 Gen 1 Type A ومنفذ من فئة USB 2.0 Type A ومخرج من نوع HDMI 2.0 ومقبس صوت بمقاس 3.5mm بالإضافة إلى منفذ بسرعات نقل تصل إلى 5Gbps من فئة USB Type C ومنفذ آخر من نوع USB 2.0 Type C وفي الأسواق الصينية يتوفر حاسوب Lecoo 14 المزود بمعالج Ryzen 7 170 بسعر 662 دولار ولم تشارك لينوفو أي تفاصيل أو معلومات حتى الآن حول موعد توفر الجهاز في الأسواق العالمية ولكن من الجدير بالذكر أن المنتجات التي تحمل العلامة التجارية Lecoo لا تشهد عادة إطلاقا عالميا واسعا في بقية الدول