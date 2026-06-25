تكنولوجيا: شركة XTU تكشف رسميا عن كاميراتها الجديدة S7 Pro بأسعار اقتصادية ومواصفات قوية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشهد سوق كاميرات الأنشطة والمغامرات تنافسية كبيرة في الآونة الأخيرة حيث تهيمن شركتا DJI و GoPro على هذا المجال ولكنها تسيطران أيضا على فترات الأسعار المرتفعة في الأسواق العالمية وهذا هو الفراغ الذي تحاول شركة XTU سده من خلال إطلاق كاميراتها الجديدة S7 Pro والتي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا الشهر وهي متاحة الآن بسعر يبلغ 159.99 دولار وموقع XTU الرسمي وبسعر يبلغ 159.99 جنيه إسترليني في الأسواق البريطانية حيث تستهدف تحديدا فئة كاميرات الأنشطة الاقتصادية الميسورة التكلفة للمستعرضين

وتعمل كاميرا S7 Pro الجديدة بواسطة مستشعر متطور من نوع Sony CMOS بمقاس 1/2 inch وهو أصغر من المستشعر المتواجد في كاميرا DJI Osmo Action 5 Pro والذي يأتي بمقاس 1/1.3 inch وتباع بسعر يقارب ضعف هذا السعر الحالي ولكنه يعتبر أكبر مما تجده عادة في هذه الفئة السعرية المنخفضة وتقترن الكاميرا مع معالج صور ذكي من فئة HiSilicon AI ISP وعدسة فائقة الاتساع مكونة من سبعة عناصر 7 element بزاوية تصل إلى 152 degree مع فتحة عدسة F2.8 وتدعم الكاميرا التقاط صور ثابتة بدقة تبلغ 48 MP وتسجيل مقاطع فيديو فائقة الجودة بدقة 4K بسرعة تصل إلى 50 fps مع دعم كامل لتقنية النطاق الديناميكي العالي HDR للمستعرضين

ومن حيث نظام التثبيت ومقاومة الاهتزاز تشحن كاميرا S7 Pro مع تقنية متطورة تطلق عليها الشركة اسم Stabilization 5.0 وميزة تصحيح الأفق بمقدار 360 degree مع دعم كامل لبرمجيات Gyroflow الشهيرة والمخصصة لمعالجة سير العمل بعد التصوير وفي هذه الفئة السعرية تقتصر معظم كاميرات الأنشطة منخفضة التكلفة على تقديم التثبيت الإلكتروني الأساسي من نوع EIS مما يجعل دعم برامج Gyroflow ميزة فارقة ومحورية لراكبي الدراجات والمحترفين الذين يفضلون التعديل والتحرير اللاحق للمحتوى

ويجعل التصميم ثنائي الشاشة والذي يتضمن شاشة خلفية تعمل باللمس بمقاس 2.29 inch بالإضافة إلى شاشة عرض أمامية الكاميرا خيارا منافسا بقوة لكاميرات مثل DJI Osmo Action 5 Pro من حيث سهولة التحكم والاستخدام اليومي كما يحصل المستخدم على تقنيات اتصال لاسلكي متطورة تشمل Wi Fi 6 بتردد 5 GHz وميزات البث المباشر والتحكم الصوتي ودعم الميكروفونات اللاسلكية مع ميزة تقليل الضوضاء بالذكاء الاصطناعي AI والتبديل التلقائي بين الوضعين الأفقي والرأسي وميزة التسجيل المسبق بدقة 4K لمدة تصل إلى 50 ثانية بالإضافة إلى قاعدة تثبيت مغناطيسية سريعة التحرير للمستعرضين

ومع ذلك فإن هيكل الكاميرا ليس مقاوما للماء بشكل طبيعي حيث يتطلب استخدام غطاء واق مخصص للغطس وتحت الماء ولا توجد مساحة تخزين داخلية مدمجة وتأتي الكاميرا مع بطارية تبلغ سعتها 1800 mAh مقارنة ببطارية كاميرا DJI التي تأتي بسعة 1950 mAh والمصنفة للعمل حتى أربع ساعات من التسجيل المستمر وهي متاحة الآن للشراء بسعر يبلغ 159.99 دولار لتوفير أعلى كفاءة ممكنة تلبي احتياجات المستخدمين