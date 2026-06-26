الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 26-06-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-26 01:19 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عاود سعر البتكوين (BTCUSD) الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستأنف مساره الهابط بعد محاولات تعافٍ محدودة، في ظل استمرار سيطرة البائعين على حركة السعر وضعف الزخم الشرائي اللازم لدفعه نحو ارتداد أكثر استدامة.

 

ويأتي هذا الأداء مع استمرار التداول دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل ممارسة ضغطه السلبي على السعر ويحد من فرص التعافي خلال الفترة القريبة المقبلة، كما يتحرك البتكوين بمحاذاة خط ميل هابط يعزز من استقرار الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ما يبقي النظرة الفنية سلبية ويرجح استمرار الضغوط البيعية واحتمالات تسجيل المزيد من الخسائر ما لم يتمكن السعر من اختراق مستويات مقاومة فنية مهمة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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