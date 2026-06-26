سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 26-06-2026

تراجع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يعزز من قوة هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر.