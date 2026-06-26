- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 26-06-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-06-26 02:33 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يعزز من قوة هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر.