الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 26-06-2026

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  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 26-06-2026 1/2
  • سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يكسر هدفنا السعري – توقعات اليوم – 26-06-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-26 02:33 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مع تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يعزز من قوة هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يضاعف من الضغوط السلبية حول السعر.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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