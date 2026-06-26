سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 26-06-2026

يستمر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) في التداولات المتذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لوجود دعم ديناميكي متواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، في إشارة قوية لدخول زخم إيجابي جديد حول السهم قد يعجل من تعافيه في الفترة القريبة المقبلة.