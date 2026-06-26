الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 26-06-2026

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  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يعاني من الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 26-06-2026 1/2
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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-06-26 02:25 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يستمر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) في التداولات المتذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي واستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، بالإضافة لوجود دعم ديناميكي متواصل نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح الزوج في تصريف تشبعه الشرائي بها، في إشارة قوية لدخول زخم إيجابي جديد حول السهم قد يعجل من تعافيه في الفترة القريبة المقبلة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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