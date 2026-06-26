تكنولوجيا: لينوفو تكشف رسميا عن هاتفها الجديد Arrows Alpha 2 بهيكل متين وتصميم مدمج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم سوق الهواتف بعض الخيارات الفريدة وغير الاعتيادية مثل هاتف Sharp Aquos R11 الجديد المزود بكاميرات من شركة Leica ويعتبر هاتف Arrows Alpha 2 الجديد من شركة FCNT التابعة لعلامة لينوفو بمثابة هاتف آخر من الفئة المتوسطة والحصري حاليا في اليابان والذي تميز بوضوح عن بقية المنافسين في عدة جوانب تقنية للمستعرضين وعند النظرة الأولى يذكرنا التصميم الخارجي بشكل ما بهاتف Samsung Galaxy A57 5G والمعروض بسعر 449 دولار وعلى الرغم من ذلك يأتي هاتف Arrows Alpha 2 مع إطار معدني مصقول بلمسة نهائية متميزة ولوحة خلفية ذات ملمس خشن لمنع الانزلاق ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان جريئة ومتنوعة ويأتي الهاتف حاصلا على شهادة الحماية الفائقة IP69 مما يجعله مقاوما ومضادا للماء بالكامل وبفضل استخدام زجاج من نوع Gorilla Glass Victus 2 القوي تم تصميم الجهاز ليتحمل السقوط والصدمات من ارتفاع يصل إلى 1.8 متر بكل كفاءة

ومع قدومه بشاشة عرض يبلغ مقاسها 6.4 inch يعتبر هاتف Arrows Alpha 2 مدمجا وصغيرا نسبيا وتتميز شاشة لوحة LTPO OLED بدقة تصل إلى 2670×1200 pixels ومعدل تحديث فائق السرعة يبلغ 144 Hz ومستوى سطوع أقصى في ذروته عند عرض محتوى HDR يصل إلى 3000 nits وتأتي كاميرا السيلفي الأمامية بدقة 50 MP مع فتحة عدسة F2.0 مدمجة داخل ثقب مركزي في الشاشة بينما تضم وحدة الكاميرا الخلفية المصممة على شكل كبسولة كاميرا رئيسية بدقة 50 MP بفتحة عدسة F1.88 وتعتمد على مستشعر Sony LYT 710 المتطور بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 MP لالتقاط أوسع الصور بجودة عالية للمستعرضين

وقامت لينوفو بتزويد الجهاز بمعالج قوي من نوع MediaTek Dimensity 8350 Extreme ويتميز الهاتف بسماكة تبلغ 8.6 mm ويحتوي على بطارية ضخمة بسعة تبلغ 5370 mAh والتي يمكن شحنها عبر منفذ من نوع USB C بقدرة شحن سريعة تصل إلى 90 W مما يعني أن الشحن الكامل يستغرق حوالي 40 دقيقة فقط وعلى الرغم من أن هاتف Arrows Alpha 2 يفتقر إلى مقبس سماعات الرأس بمقاس 3.5mm إلا أنه يقدم على الأقل منفذا لبطاقات الذاكرة الخارجية من نوع microSD ويشحن الهاتف بنظام التشغيل الأحدث Android 16 ومن المتوقع أن يتلقى ثلاثة تحديثات رئيسية لنظام الأندرويد وخمس سنوات من التحديثات الأمنية المستمرة وسيتم إطلاق Lenovo FCNT Arrows Alpha 2 أولا في الأسواق اليابانية حيث سيتوفر الهاتف في تكوينين للتخزين والذاكرة الخيار الأول يأتي مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا ومساحة تخزين داخلية بحجم 256 GB بينما يضم الخيار الثاني ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا مع مساحة تخزين تبلغ 512 GB ولم تؤكد لينوفو أي تفاصيل رسمية بشأن الأسعار