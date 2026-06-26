سعر النفط خام برنت وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 26-06-2026

واصل سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) الهبوط خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر في الفترة القريبة المقبلة.