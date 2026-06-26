سعر النفط الخام يحافظ على مكاسب حذرة وسط تصاعد الضغوط الفنية – توقعات اليوم – 26-06-2026

انخفض سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتزايد الضغوط البيعية التي أعادت السعر إلى المسار الهابط، في ظل استمرار ضعف الزخم الشرائي وعدم قدرة السوق في الحفاظ على محاولات التعافي السابقة.

ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع بدء ظهور تقاطع سلبي على مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، وهو ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي قد يضاعف من الضغوط البيعية خلال الفترة المقبلة، كما تستمر التداولات دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، الذي يواصل تعزيز الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، ما يبقي احتمالات تسجيل المزيد من الخسائر قائمة ما لم تظهر إشارات فنية أقوى تدعم انعكاس الاتجاه.