سعر الفضة تتراجع مع ظهور إشارات فنية سلبية جديدة – توقعات اليوم – 26-06-2026

انخفض سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار الضغوط البيعية التي تفرض سيطرتها على حركة السعر، مع بقاء التداولات دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يواصل تعزيز الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير ويحد من فرص التعافي.

وجاء هذا التراجع بعدما نجح السعر في تصريف حالة التشبع البيعي على مؤشرات القوة النسبية، لتنتقل تلك المؤشرات إلى مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، في إشارة فنية تعكس تلاشي الزخم الإيجابي الذي دعم الارتداد السابق، وتدعم هذه المعطيات استمرار النظرة السلبية، مع بقاء احتمالات تعرض الذهب لمزيد من الضغوط والخسائر خلال الفترة القريبة المقبلة.