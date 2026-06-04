شكرا لقرائتكم خبر «ترجم» والقصص المصورة السعودية تجذبان زوار معرض كوالالمبور للكتاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت هيئة الأدب والنشر والترجمة في جناح المملكة بمعرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026، تجربة ثقافية ومعرفية ثرية، استعرضت أبرز مبادراتها في مجالات الأدب والنشر والترجمة، إلى جانب محتوى إبداعي سعودي متنوع شمل القصص والمانجا والكوميكس.

وحظيت مبادرة «ترجم» بتفاعل واسع من الزوار والناشرين والمترجمين، إذ عرضت الهيئة أهدافها وآلياتها ودورها في تمكين حركة الترجمة من وإلى اللغة العربية، وتيسير التواصل بين الناشرين السعوديين والوكلاء والمؤلفين والناشرين الدوليين، بما يسهم في بناء شراكات مهنية وثقافية مستدامة وتعزيز حضور المحتوى العربي في الأسواق العالمية.

واستعرض الركن مجموعة كتب «قصص من السعودية» لمؤلفين سعوديين، وإصدارات من كتب المانجا والكوميكس، التي تجمع بين السرد الأدبي والفنون البصرية بأساليب حديثة تستهدف فئة الشباب واليافعين، واشتملت على نماذج من أعمال كتاب سعوديين بارزين، من بينهم غازي القصيبي وأميمة الخميس وعبدالعزيز مشري.

وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة لتعزيز حضور الأدب السعودي عالميا وفتح مسارات جديدة للتواصل الثقافي مع مختلف شعوب العالم، خلال أيام المعرض الذي تتواصل فعالياته بالعاصمة الماليزية حتى السابع من يونيو.