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جوازات ميناء جدة تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن

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جوازات ميناء جدة تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن

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- بواسطة أيمن الوشواش - أنهت جوازات ميناء جدة الإسلامي إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن، بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1447هـ، بكل يسر وسهولة.

وأكدت الجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة (البرية والجوية والبحرية)، مشيرة إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد أدائهم مناسك الحج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

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