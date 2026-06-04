شكرا لقرائتكم خبر جوازات ميناء جدة تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - أنهت جوازات ميناء جدة الإسلامي إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن، بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1447هـ، بكل يسر وسهولة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت جوازات ميناء جدة الإسلامي إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن، بعد أن من الله عليهم بأداء فريضة الحج لهذا العام 1447هـ، بكل يسر وسهولة. وأكدت الجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة (البرية والجوية والبحرية)، مشيرة إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد أدائهم مناسك الحج.

كانت هذه تفاصيل خبر جوازات ميناء جدة تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.