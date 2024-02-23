إعلام 2030

إن وسائل الإعلام العالمية، بجميع أشكالها، أداة معلومات قوية تشكل الدول وتؤثر على صنع القرار العالمى، فهى فى عصرنا الحالى اللاعب الرئيسى والأهم فى تحديد مستقبل الدول، فلم تعد القوى التقليدية، المتمثلة فى العتاد الحربى، ما يدافع عن الأمم ويثقلها فى الميزان العالمى.

إن الأدوات الإعلامية الحالية أشد تأثيرًا وفتكًا موازية للعتاد الحربى وقاطرة تنمية للأمم موجهة للشعوب ومدافعة عنها أيضا: فكريا وثقافيا. ثم جاء (العصر الرقمى) بتأثيره العميق متعدد الأوجه على وسائل الإعلام العالمية، مؤثرا على كل مراحله: بدءا من الإنشاء والتوزيع إلى الاستهلاك والتأثير.

فكانت المنصات ومحركات البحث وخدمات البث، بدلا من البث التقليدى، متحكمة فى الوصول والانتشار، ناقلة فورية للمحتوى عبر الحدود، متجاوزة القيود الجغرافية وممكنة الأصوات المتنوعة من الوصول إلى الجماهير العالمية.. فأضحى أى شخص لديه جهاز قادر ومنشئ لمحتوى؛ بتنسيقات جديدة تتباين بين النصوص والصور والفيديو والبودكاست؛ فى أبرز تحد لحراس البوابات التقليديين: مثل المؤسسات الإخبارية والاستوديوهات. إذن، علينا أن نقر بأن ظهور العصر الرقمى قادنا إلى موجة تحويلية جذرية فى المشهد الإعلامى العالمى، مما أدى إلى تفاعل معقد بين التحديات والفرص الواعدة.

يمثل كم المعلومات تحديا بارزا، بالنظر إلى تدفق المحتوى وإتاحته، مما يجعل من الصعب على المستهلكين الإبحار فى هذا المحيط الرقمى الواسع. أيضا، تشكل الأخبار المزيفة والمعلومات المضللة تهديدا خطيرا لمصداقية ونزاهة وسائل الإعلام العالمية، مما يساهم فى انخفاض ثقة الجمهور.

ثم نأتى للشق الاقتصادى التمويلى للإعلام: حين فرضت الشبكة العنكبوتية نموذجا جديدا للإدارة وتحقيق الدخل، طارحة النماذج التقليدية جانبا، ملزما للمؤسسات الإعلامية العالمية التنقل فى المنطقة المجهولة لاستراتيجيات تحقيق الدخل عبر الإنترنت.

ثم نأتى إلى مخاوف الخصوصية: نقطة محورية هامة للمناقشة، فمع جمع البيانات الشخصية واستخدامها على نطاق واسع للإعلانات المستهدفة، هناك هاجس يثير اعتبارات أخلاقية ويطرح الحاجة إلى أطر تنظيمية قد يكون شاقا تطبيقها.

ثم يأتى هنا محور هام ألا وهو: الفجوة الجغرافية فى التقدم والإتاحة التكنولوجية، مما يخلق حاجزا كبيرا أمام هذه الوسائط الرقمية. هذه الفجوة واضحة بشكل خاص فى مجموعة البلدان النامية وذات الدخل المنخفض.. أيضا تشهد بعض من هذه المجتمعات ضعف البنية التحتية: مقوضة من القدرة على إنتاج وسائط عالية الجودة، معيقة للمنافسة عالميا.

ولأضيف أيضا هنا: القصور فى التدريب وإتاحة الفرص التعليمية لرواد هذا الإعلام الرقمى. وسط هذه التحديات، توجد أيضا فرص ذهبية: أن العصر الرقمى يعيد تعريف ديناميكية استهلاك وسائل الإعلام فقدرة الوصول إلى جمهور عالمى يخلق فرصة غير مسبوقة للمشاركة ودمج الثقافات على نطاق عالمى، أيضا، يسمح بإنشاء محتوى تفاعلى جاذب مشجع على الابتكار فى هذه البيئة، مع تعضيدها بالتقنيات الناشئة كالواقع الافتراضى والواقع المعزز.

إضافة، يمكن صعود صحافة المواطن من المساهمة فى إضفاء الطابع الديمقراطى على المعلومات، وتعزيز الأصوات ووجهات النظر المتنوعة. علاوة على ذلك، فإن الرؤى القائمة على البيانات المستمدة من المنصات عبر الإنترنت تزود المؤسسات الإعلامية بمعلومات قيمة عن سلوك الجمهور وتفضيلاته، مما يمكنها من تخصيص المحتوى ووضع سياسات اقتصادية مستنيرة.

إذن، فى خضم هذا الزخم علينا العمل كمؤسسات قومية، جامعات أكاديمية واتحادات إعلام دولية على وضع استراتيجيات تنفيذية لسد الفجوة الرقمية: مثل برامج الوصول إلى الإنترنت، وتطوير البنية التحتية، والتدريب، لمحو الأمية الرقمية حسما فى هذا الإطار. أيضا العمل على بناء القدرات: من خلال إتاحة التعليم المستمر وإنشاء برامج التمكين للأفراد والمجتمعات للتوائم مع هذا النمط المستحدث. أيضا، التعاون العالمى: فللشراكات الدولية وتبادل المعرفة أثر إيجابى لمشهد إعلامى رقمى أكثر شمولا.

ختاما؛ يمثل العصر الرقمى تحديات وفرصا لوسائل الإعلام.. ستكون المؤسسات الإعلامية التى يمكنها التكيف والابتكار وإعطاء الأولوية للثقة والجودة فى وضع أفضل فى السنوات القادمة.. فالقدرة على التنقل بنجاح فى التضاريس المعقدة لهذا العصر والتكيف مع التقدم التكنولوجى، واحتضان الابتكار، والتمسك بالمعايير الأخلاقية معادلة صعبة، لكنها ممكنة، ويكمن التحدى هنا فى إيجاد توازن دقيق بين معالجة مزالق العصر الرقمى وتسخير إمكاناته الهائلة، مع ضمان أن تظل وسائل الإعلام مصدرا موثوقا به للمعلومات ومحفزا للتأثير المجتمعى الإيجابى.

عمرو الليثي – المصري اليوم

