الامارات | الشامي في القرية العالمية: أنا حقيقي وأشبه الناس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط حضور جماهيري كبير، أحيا النجم السوري الشهير بلقب «الشامي»، أول من أمس، حفله الغنائي على مسرح القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، وتألق الشامي بإطلالة شبابية، في واحدة من الحفلات الأضخم جماهيرياً حتى الآن، ضمن سلسلة الحفلات التي تقدمها القرية العالمية في موسمها الـ29، والتي تحتضن أروع الفعاليات الترفيهية والغنائية.

وقدم الشامي على المسرح مجموعة من أغنياته التي تميزت بكونها جاذبة لفئة الشباب، والتي غالباً ما يجمع فيها بين الإيقاع السريع وأسلوب الراب في الغناء، واستهل الحفل مع أشهر أغنياته وهي «دوالي»، التي قدمها مرتين في الحفل، ثم قدم أغنية «يلي دار»، وألهب الشامي حماسة الجمهور مع أغنية «يا سمرا»، وأغنية «يا ليل ويالعين» التي تفاعل معها الشباب ورددوا كلماتها معه، ونجح الشامي على مدى ساعة من الوقت بتقديم جرعة من الفرح لعشاق أغنياته الذين تجمهروا أمام المسرح الرئيس في القرية العالمية قبل موعد الحفل بساعات، وتفاعل النجم الشاب مع الحضور، ملتقطاً الصور معهم على المسرح، ليختم الحفل مع أغنية «خيالها أنا الخيال» التي غناها مرتين لجمهوره.

وتحدث الشامي في اللقاء الصحافي الذي عقد على هامش الحفل، عن وجوده على مسرح القرية العالمية، وقال: «سعيد بهذا الحضور المميز، ووجودي على هذا المسرح المميز أيضاً، كما أنني وبالحالة الفنية التي أنا عليها اليوم وهي مختلفة، أتمنى الوقوف على هذا المسرح مرات عدة في المستقبل»، وحول نيله العديد من الجوائز، وكان آخرها نيله جائزة نجم الغناء العربي الجديد في «الموريكس دور»، قال: «أتمنى أن تتوج جميع الجوائز التي نلتها، بلقائي مع الجمهور، والقدرة على تقديم ما يسعده»، واعتبر أن الجوائز ترفع من مسؤوليته تجاه اختياره للأغنيات التي يقدمها، أو حتى الحفلات، موضحاً أن سبب تحقيق هذه الشهرة والنجومية يعود إلى أنه حقيقي وعلى طبيعته ويشبه الناس، وبأنه سيكمل مشواره تماماً كما كانت البداية، وسيكتب الكلمات التي يشعر بها ويلحنها ويقدمها للجمهور الذي بدوره يتفاعل مع ما يلامس حياته.

وحول تقبله للنقد من الناس على منصات التواصل الاجتماعي، أشار إلى أنه ليس شرطاً أن يتقبل النقد، ولكن الفن علمه ألا يظهر تقبله من عدمه، وبأن عليه ضبط أعصابه، وأن رضا جميع الناس غاية لا تدرك، ووجه النجم السوري تحية خاصة للجمهور السوري، قائلاً: «كل الحب لأولاد وطني وهم من دعموني ويحضرون معي في كل مكان»، أما خططه للعام القادم، فنوه الشامي بأنه يحضر لمجموعة من الأعمال تتنوع بين المصرية والمغربية والخليجية، وسيكون حضوره مدروساً، وكذلك أعماله المرئية.

«دي جي» فيني رومي

سبقت إطلالة النجم الشاب الشامي على المسرح، فقرة خاصة قدمها «دي جي» فيني رومي، الذي أمتع الجمهور بتقديمه مزيجاً من الأغنيات الصاخبة العربية والغربية، مركزاً على أكثر الأغاني شعبية، ومستعيداً بعض الأغنيات القديمة. كما شارك فيني رومي الشامي في الحفل، حيث قدم أغنياته بمشاركة الدي جي، ما أشعل أجواء السهرة حماسة.

